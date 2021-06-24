"Я солгала всему миру, сказав, что я счастлива": Бритни Спирс шокировала признанием об опеке со стороны ее отца

Дело об опеке над американской певицей Бритни Спирс обрастает новыми, шокирующими, подробностями.

Напомним, что отец артистки, Джейми Спирс, был полным опекуном дочери с 2008 года, однако Бритни надоел такой расклад и она заявила, что боится своего отца и не хочет, чтобы он контролировал ее. Ранее, суд уже отменил прежний уровень власти Спирса над артисткой.

Однако история на этом не заканчивается. Джейми Спирс даже заявил, что его дочь страдает слабоумием, чтобы сохранить опеку над состоянием исполнительницы.

В своем первом публичном заявлении в зале суда, Бритни наконец высказалась лично о том, что она очень хочет избавиться от принудительного контроля со стороны своего отца. Артистка призналась, что не владеет своей жизнью и хочет вернуть свои права.

"Я солгала всему миру, сказав, что я счастлива и все в порядке. Я не счастлива и не в порядке, я не могу спать" - рассказала Спирс.

Также, Бритни шокировала признаем, что ее отец заставил ее поставить внутриматочную спираль, чтобы она не могла иметь детей. Певица отметила, что он не хочет, чтобы она рожала.

Помимо этого, ей также не разрешали сделать перерыв в работе, хотя она не раз говорила об усталости.

Ранее, "Телеграф" писал, что Бритни Спирс впервые за долгое время поделилась снимками со своим возлюбленным Сэмом Асгари. На милых фото певица пытается поцеловать своего бойфренда.