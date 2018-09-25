Бритни Спирс согласилась увеличить бывшему мужу алименты на содержание сыновей

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс согласилась выплачивать большие алименты на содержание общих детей с Кевином Федерлайном.

Недавно экс-супруг Бритни Спирс, Кевин Федерлайн, потребовал от артистки втрое увеличить сумму денег (около 110 тысяч долларов) на содержание детей. Сначала она сопротивлялась, поскольку считала, что эти деньги идут не только на содержание его детей, но и на четырех других детей мужчины от других браков.

Однако стало известно, что Бритни все же согласилась увеличить ежемесячное пособие Кевину на содержание детей на "тысячи долларов". Окончательной суммы нигде не сообщают, но дополнительно тоже известно, что в новом соглашении пары еще много изменений, однако они являются конфиденциальными.

К слову, Бритни Спирс и рэппер Кевин Федерлайн находились в браке с 2004 по 2007 год. Сейчас экс-возлюбленные разведены и живут отдельно, а общие дети: 13-летний Шон Престон и 12-летний Джейден Джеймс живут с отцом.