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Бритни Спирс обратилась к хейтерам, которые критикуют ее танцы: "Не хочешь видеть, как моя задница танцует - иди читай книгу"

Бритни Спирс обратилась к хейтерам, которые критикуют ее танцы: "Не хочешь видеть, как моя задница танцует - иди читай книгу"
12:53 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Американская певица Бритни Спирс продолжает бороться за свою свободу от опекунства со стороны ее отца Джейми Спирса.  Артистка уже не раз говорила, что не хочет, чтобы он контролировал ее жизнь. Однако, суд в Лос-Анджелесе пока отказал Бритни в удовлетворении ее прошения об отмене опеки.

Как протест, знаменитость заявила, что отказывается давать какие-либо живые выступления и концерты пока ее отец является ее опекуном. Об этом звезда написала в своем Instagram.

Но исчезать с виду от своих поклонников Бритни не хочет. Она пообещала, что будет продолжать публиковать танцевальные ролики, которые она записывает у себя дома. Пока это единственная возможность увидеть выступление артистки. 

Помимо этого, Спирс обратилась к хейтерам, которые критикуют ее танцы. Певица довольно жестко "послала" недовольных, предложив им отписаться от ее страницы и не следить за ней, раз им это не нравится. 

 
 
 
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Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

И также Бритни сразу же поделилась видео с новым танцем. 

 
 
 
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Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

Ранее, "Телеграф" писал, что бывший супруг Бритни Спирс Джейсон Александер, с которым артистка прожила в браке 55 часов, впервые рассказал о причинах развода с певицей.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 138

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Бритни Спирс, Певица, Опека, Опекунство.
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