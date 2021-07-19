Бритни Спирс обратилась к хейтерам, которые критикуют ее танцы: "Не хочешь видеть, как моя задница танцует - иди читай книгу"

Американская певица Бритни Спирс продолжает бороться за свою свободу от опекунства со стороны ее отца Джейми Спирса. Артистка уже не раз говорила, что не хочет, чтобы он контролировал ее жизнь. Однако, суд в Лос-Анджелесе пока отказал Бритни в удовлетворении ее прошения об отмене опеки.

Как протест, знаменитость заявила, что отказывается давать какие-либо живые выступления и концерты пока ее отец является ее опекуном. Об этом звезда написала в своем Instagram.

Но исчезать с виду от своих поклонников Бритни не хочет. Она пообещала, что будет продолжать публиковать танцевальные ролики, которые она записывает у себя дома. Пока это единственная возможность увидеть выступление артистки.

Помимо этого, Спирс обратилась к хейтерам, которые критикуют ее танцы. Певица довольно жестко "послала" недовольных, предложив им отписаться от ее страницы и не следить за ней, раз им это не нравится.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

И также Бритни сразу же поделилась видео с новым танцем.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

Ранее, "Телеграф" писал, что бывший супруг Бритни Спирс Джейсон Александер, с которым артистка прожила в браке 55 часов, впервые рассказал о причинах развода с певицей.