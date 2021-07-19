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Бывший муж Бритни Спирс впервые рассказал о причине развода с певицей: "Меня вынудили сделать это"

Бывший муж Бритни Спирс впервые рассказал о причине развода с певицей: "Меня вынудили сделать это"
Обновлено 09:20 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Бывший супруг Бритни Спирс Джейсон Аллен Александер и известная певица поженились в далеком 2004 году в Лас-Вегасе. Однако спустя всего 55 часов пара развелась. Несмотря как на поспешное решение о свадьбе, поклонники больше удивились столь быстрому расставанию.

На фоне разбирательств Бритни Спирс со своим отцом, в котором Джейсон во всем поддерживает экс-супругу, решил пролить свет на "их историю".

 

В интервью в рамках расследования дела об опекунстве Спирс, Александер признался, что его практически заставили подписать бумаги о разводе с певицей. Представители Бритни обещали, что их отношения будут "целыми" и позже они снова смогут пожениться. Однако такого не случилось.

"Я понял, что меня вынудили сделать это, то есть развестись, обманом! — рассказала бывший муж Бритни.

Ранее, "Телеграф" писал, что еще один бывший муж Бритни, танцор и модель Кевин Федерлайн также поддерживает экс-возлюбленную в ее стремлении освободиться от опеки отца.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Отношения, Бритни Спирс, Певица, Джейсон Александер.
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