Бывший муж Бритни Спирс обвинил отца Бритни Спирс в избиении сына

Новости шоу бизнеса:Кевин Федерлайн заявил, что бывший тесть жестоко обращался с внуком Шоном.

Отец 37-летней певицы Джеймс Спирс всегда имел противоречивую репутацию. Поклонники поп-дивы уверены, что тот оказывает чрезмерное давление на дочь. Вчера звездный родственник снова стал главным героем громкого скандала: его обвинили в жестоком обращении с собственным внуком.

Отмечается, что жалоба была подана спустя несколько часов после того, как суд постановил передать Федерлайну право приоритетной опеки над детьми — до этого он и Спирс делили опеку над сыновьями поровну. Теперь же доля Федерлайна увеличились до 90 процентов.

По словам адвоката бывшего мужа певицы, это было правильное решение, поскольку теперь Шон и его 12-летний брат Джейден будут в большей безопасности. Видеться со своими детьми Спирс теперь сможет только в присутствии еще одного взрослого, кандидатуру которого должен одобрить Федерлайн.

Известно, что Бритни и ее 67-летнего отца связывают близкие отношения. С тех пор, как Бритни в 2008 году начала лечение в реабилитационном центре, отец является ее опекуном в штате Калифорния. Опека дает Джейми право контролировать личные и финансовые дела дочери. В конце весны девушка ходатайствовала о предоставлении ей большей свободы действий и права принимать самостоятельные решения. Однако суд отклонил ее просьбу.

После подачи иска судья запретил Джеймсу Сприрсу связываться с Шоном Престоном или его братом Джейденом. Также ему не разрешается действовать как уполномоченный наблюдатель, когда мальчики находятся под опекой Бритни. Тем не менее, это может создать проблемы для нынешней системы опеки над детьми, поскольку Джеймс Спирс выступает в роли опекуна Бритни, страдающей от психического расстройства.

В настоящее время 13-летние Шон и Джейден находятся с отцом Кевином Федерлайном 70% времени, а Бритни опекает их оставшиеся 30% времени. До августа 2018 года они с бывшим мужем делили опеку поровну.