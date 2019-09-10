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Отец Бритни Спирс лишился опекунства над дочерью
Отец Бритни Спирс лишился опекунства над дочерью

Отец Бритни Спирс лишился опекунства над дочерью

Отец Бритни Спирс лишился опекунства над дочерью
14:29 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Джейми Спирс на протяжении 11 лет контролировал деятельность и финансы звездной дочери.

Отец американской поп-певицы Бритни Спирс Джейми Спирс по состоянию здоровья отказался от опекунства над ней.

67-летний Джейми сам обратился в суд Лос-Анджелеса с такой просьбой под предлогом проблем со здоровьем. Он назвал это "временными" мерами.

Отказ от прав опекунства произошел после того, как бывший муж Бритни Кевин Федерлайн пожаловался в полицию на то, что экс-тесть избил своего 13-летнего внука Шона. После этого Кевин забрал к себе обоих сыновей. В настоящее время постановлением суда Федерлайну передано "90%" прав опеки над детьми. Бритни боится, что может вообще лишиться опеки. И не "может поверить", что ее отец своими действиями мог поставить под угрозу ее отношения с сыновьями.

Бывший муж Бритни Спирс обвинил отца Бритни Спирс в избиении сына

Однако даже сейчас, после того, как отец отказался от контроля над ее имуществом и деятельностью, Бритни все еще не может получить долгожданную свободу. Права опеки переходят теперь к ее давней помощнице Джоди Монтгомери.

Стало известно, что в жизни Бритни ничего не изменится после смены опекуна:

"Джейми будет получать новости о Бритни и постарается удостовериться в том, что она защищена от людей, которые могут попытаться извлечь выгоду из ситуации. Ее мать Линн также будет рядом, если Бритни понадобится помощь", — утверждает источник.

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