Отец Бритни Спирс официально отказался от опеки над дочерью

Отец Бритни Спирс заявил, что его дочь может самостоятельно справиться со своей жизнью.

История с опекунством Бритни Спирс наконец дошла до финала. После длительной судебной волокиты со своим отцом, Джейми Спирсом, американская певица может вздохнуть с облегчением — адвокаты Спирса сообщили, что он отказывается от опекунства над дочерью.

Об этом сообщает издание The New York Times.

Адвокаты Джейми Спирса написали, что их клиент заявил о том, что если его дочь считает, что она может справиться со своей жизнью сама, то он принимает это и дает ей этот шанс.

Напомним, что эта история началась еще в 2007 году, когда артистка лишилась прав опеки над своими детьми и попала в психиатрическую лечебницу. Тогда-то суд и назначил Джейми Спирса опекуном дочери.

В августе 2020 года Бритни Спирс подала иск с просьбой лишить ее отца статуса опекуна. И с этого момента началась вся "волокита". Спустя год, Джейми Спирс заявил, что готов отказаться от опекунства.

Отметим, что судя по странице певицы в Инстаграм она довольно счастлива. Бритни публикует различные ролики, на которых она танцует, совместные снимки со своим бойфрендом, смешные видео, пишет посты о фильмах, которые посмотрела, и многое другое.

Ранее, "Телеграф" писал, что сейчас артистка живет вместе со своим молодым бойфрендом Сэмом Асгари, с которым Бритни начала встречаться еще в 2016 году.