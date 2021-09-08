Батько Брітні Спірс офіційно відмовився від опіки над дочкою

Батько Брітні Спірс заявив, що його дочка може самостійно впоратися зі своїм життям.

Історія з опікунством Брітні Спірс нарешті дійшла до фіналу. Після тривалої судової тяганини зі своїм батьком, Джеймі Спірсом, американська співачка може зітхнути з полегшенням — адвокати Спірса повідомили, що він відмовляється від опікунства над донькою.

Про це повідомляє видання The New York Times.

Адвокати Джеймі Спірса написали, що їх клієнт заявив про те, що якщо його дочка вважає, що вона може впоратися зі своїм життям сама, то він приймає це і дає їй цей шанс.

Нагадаємо, що ця історія почалася ще у 2007 році, коли артистка втратила право на опіку над своїми дітьми та потрапила в психіатричну лікарню. Тоді-то суд і призначив Джеймі Спірса опікуном дочки.

У серпні 2020 року Брітні Спірс подала позов з проханням позбавити її батька статусу опікуна. І з цього моменту почалася вся "тяганина". Через рік, Джеймі Спірс заявив, що готовий відмовитися від опікунства.

Відзначимо, що судячи з сторінки співачки в Інстаграм вона досить щаслива. Брітні публікує різні ролики, на яких вона танцює, спільні знімки зі своїм бойфрендом, смішні відео, пише пости про фільми, які подивилася, і багато іншого.

Раніше, "Телеграф" писав, що зараз артистка живе разом зі своїм молодим бойфрендом Семом Асгарі, з яким Брітні почала зустрічатися ще в 2016 році.