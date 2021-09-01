Бритни Спирс судится с отцом за опекунство: вся история в 5-ти абзацах

Бритни Спирс находилась под опекой отца в течение 13-ти лет.

Все лето имя американской певицы Бритни Спирс не сходило с первых полос газет и мелькало в заголовках СМИ во всех странах мира. Причиной тому стало вовсе не ее творчество, а скандал с отцом, который не хотел выпускать Бритни из-под своей опеки. Фанаты очень переживали за певицу и умоляли освободить ее из-под надзора родителя. Рассказываем, из-за чего Бритни Спирс вообще попала под родительскую опеку и на каком этапе сейчас вся эта история в 5-ти абзацах.

Бритни Спирс под опекой отца: с чего все началось

История с опекунством Джейми Спирса над дочерью началась в далеком 2007-м году. Тогда суд лишил певицу прав опеки над двумя ее детьми: двухлетним Шоном Престоном и годовалым Джейденом Джеймсом. Причиной для этого стало "опасное" поведение певицы. Бывший телохранитель певицы Тони Барретто рассказывал, что певица могла вести себя неадекватно, ходить по дому голой при сыновьях, подолгу не мыться. Также Бритни сама призналась, что употребляла наркотики.

Как получилось, что звезда 90-х попала под опеку отца

Бритни Спирс / instagram.com/britneyspears

В 2008 году Бритни Спирс угодила в психиатрическую лечебницу, после того как отказалась передавать детей ее бывшему мужу Кевину Федерлайну по истечении отведенного ей времени. В то время ее сыновья находились под его опекой. Таблоиды писали, что певица вела себя неадекватно, хотя наркотики в ее крови обнаружены не были. Тогда же суд Лос-Анджелеса назначил временными опекунами Бритни Спирс ее отца Джейми и одного из адвокатов. На тот момент певице было 28 лет. Отец контролировал все финансовые расходы дочери, мог запретить ей выходить из дома и даже рожать.

Как скандал из-за опеки отца над Бритни Спирс стал достоянием общественности

В 2009 году фанаты певицы начали переживать, что Бритни удерживают под опекой против ее воли: так зародилось движение #FreeBritney. К инициативе присоединились известные артисты, такие как Майли Сайрус, Джастин Тимберлейк, Шер, Пэрис Хилтон, Тэрин Мэннинг. В 2019-м году Бритни снова угодила в лечебницу, якобы из-за переживаний о самочувствии отца, но поклонники подозревали, что ее отправили туда против воли. Это дало очередной толчок возобновлению кампании. Тогда в августе 2020 года один из адвокатов Бритни Спирс подал иск от ее имени с просьбой лишить ее отца статуса опекуна.

Выход Бритни Спирс из-под опеки

Бритни Спирс / instagram.com/britneyspears

В августе этого года Джейми Спирс заявил, что готов отказаться от опекунства над дочерью. Теперь певица сможет самостоятельно распоряжаться своими финансами, однако некоторые юридические аспекты еще остаются под вопросом. Отец Спирс заявил, что будет оспаривать некоторые решения суда, поскольку не согласен с ними. При этом за отказ от опекунства Джейми потребовал с певицы 2 млн долларов "на покрытие судебных издержек".

Что же дальше

История с отцовской опекой над Бритни Спирс еще далеко от завершения. Да, суд вернул певице часть ее прав, однако Бритни планирует полностью лишить отца от опекунства, которое он сейчас разделяет с инвестиционным фондом Bessemer Trust. По словам певицы, она хочет полностью вернуть контроль над своей жизнью.

Кстати, хотя бы какая-то часть личной жизни артистки сейчас находится в порядке. Певица живет вместе со своим молодым бойфрендом Сэмом Асгари и, кажется, вполне счастлива в этих отношениях.