"Ти збожеволіла": Брітні Спірс викликала занепокоєння фанів фото в стилі "ню"
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39-річна співачка викликає питання з приводу своєї адекватності
Американська співачка Брітні Спірс, яка тільки в четвер, 30 вересня, була звільнена рішенням суду від опіки свого батька Джеймі Спірса, позувала абсолютно голою.
39-річна знаменитість опублікувала в Інстаграмі ряд відвертих фото, які були зроблені на яхті. Інтимні місця Брітні спромоглася прикрити малюнками у вигляді рожевих квіток. На деяких фото співачка просто прикриває оголені груди руками. Відзначимо, що зірка використовувала фотошоп, хоча в своїх записах вона нібито заперечує це.
"Гра в Тихому океані нікому не зашкодить!!!! Псссс фото не відредаговані... ванна крива!!!", — написала артистка.
У коментарях підписники зірки розділилися на два табори. Одні підтримали співачку в її "розкритті", інші ж висловили припущення про те, що у родичів Брітні були причини тримати її під контролем.
Нагадаємо, що Джеймі Спірс був відсторонений від правового розпорядження, яке давало йому контроль над життям старшої дочки Брітні після того, як артистка в 2021 році звинуватила його в багаторічному жорстокому поводженні.
Фанати співачки, які підтримали рух #FreeBritney ("Свободу Брітні"), спочатку були переконані, що співачку утримують під опікою насильно. Сама Спірс, проте, заявила в суді, що її опікунство було добровільним. Пізніше співачка попросила прощення у своїх шанувальників, пояснивши, чому вона весь час намагалася здаватися щасливою.
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