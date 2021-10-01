"Ти збожеволіла": Брітні Спірс викликала занепокоєння фанів фото в стилі "ню"

39-річна співачка викликає питання з приводу своєї адекватності

Американська співачка Брітні Спірс, яка тільки в четвер, 30 вересня, була звільнена рішенням суду від опіки свого батька Джеймі Спірса, позувала абсолютно голою.

39-річна знаменитість опублікувала в Інстаграмі ряд відвертих фото, які були зроблені на яхті. Інтимні місця Брітні спромоглася прикрити малюнками у вигляді рожевих квіток. На деяких фото співачка просто прикриває оголені груди руками. Відзначимо, що зірка використовувала фотошоп, хоча в своїх записах вона нібито заперечує це.

"Гра в Тихому океані нікому не зашкодить!!!! Псссс фото не відредаговані... ванна крива!!!", — написала артистка.

Брітні Спірс

Брітні Спірс

У коментарях підписники зірки розділилися на два табори. Одні підтримали співачку в її "розкритті", інші ж висловили припущення про те, що у родичів Брітні були причини тримати її під контролем.

Брітні Спірс

Брітні Спірс

Брітні Спірс

Брітні Спірс

Брітні Спірс

Брітні Спірс

Брітні Спірс

Нагадаємо, що Джеймі Спірс був відсторонений від правового розпорядження, яке давало йому контроль над життям старшої дочки Брітні після того, як артистка в 2021 році звинуватила його в багаторічному жорстокому поводженні.

Фанати співачки, які підтримали рух #FreeBritney ("Свободу Брітні"), спочатку були переконані, що співачку утримують під опікою насильно. Сама Спірс, проте, заявила в суді, що її опікунство було добровільним. Пізніше співачка попросила прощення у своїх шанувальників, пояснивши, чому вона весь час намагалася здаватися щасливою.