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Суд відсторонив батька Брітні Спірс від опіки

Автор
Тетяна Кармазіна
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Брітні Спірс
Брітні Спірс

39-річна співачка позбулася опіки батька

Суддя відсторонив батька Брітні Спірс, Джеймі Спірса, від правового розпорядження, яке давало йому контроль над життям старшої дочки після того, як артистка звинуватила його в багаторічному жорстокому поводженні.

Як повідомляє ВВС, чоловік, який заперечує будь-які зловживання з його боку, подав заяву про припинення опікунства після того, як Спірс попросила іншого опікуна.

Шанувальники з усього світу підтримали свою улюбленицю в кампанії #FreeBritney.

Наречений Брітні, фітнес-тренер Сем Асгарі, на своїй сторінці в Інстаграмі виклав чорно-біле фото з левицею, яке підписав: "Сила левиці!!!".

Сторінка Сема Асгарі
Сторінка Сема Асгарі

Нагадаємо, що Джеймі Спірс був призначений опікуном дочки в 2008 році через побоювання з приводу її психічного здоров’я. Опіка надається судом особам, які не можуть приймати власні рішення, наприклад, що страждають на слабоумство або інші психічні захворювання. За юридичною угодою Брітні Спірс не контролювала свої фінанси цілих 13 років.

У 2019 Джеймі Спірс пішов з посту особистого опікуна своєї дочки нібито за станом здоров’я, але це сталося через звинувачення колишнього чоловіка Брітні — Кевіна Федерлайна, який поскаржився в поліцію на те, що його екс-тесть побив свого онука Шона.

Нагадаємо, що шанувальники Брітні Спірс, які підтримали рух #FreeBritney, були переконані, що співачку утримують під опікою насильно. Сама Спірс, проте, заявила в суді, що її опікунство було добровільним. Пізніше співачка попросила прощення у шанувальників, пояснивши, чому вона весь час намагалася здаватися щасливою людиною.

Нагадаємо, що Бритни Спирс и Сем Асгари заручилися у вересні цього року.

Теги:
#Брітні Спірс #Сем Асгарі #Джеймі Спірс
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