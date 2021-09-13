Брітні Спірс виходить заміж: співачка показала обручку (відео)

Звільнена від опіки 39-річна співачка заручилася з персональним тренером

Американська співачка Брітні Спірс, яка вийшла з-під опіки батька Джеймі Спірса, повідомила, що виходить заміж.

Знаменитість, яка протягом багатьох років не мала право вільно розпоряджатися своїм особистим життям, заручилася зі своїм бойфрендом, персональним фітнес-тренером Семом Асгарі після п’яти років стосунків.

"Я не можу повірити в це!", — написала Брітні в новому пості в Інстаграм, прикріпивши відео, в якому хвалиться обручкою з великим діамантом.

Нагадаємо, що Брітні Спірс вже була заміжня, причому двічі. У 2004 році в Лас-Вегасі виконавиця пішла під вінець за друга дитинства Джейсона Александера, але шлюб був анульований буквально через три дні. Другим чоловіком поп-зірки став танцівник Кевін Федерлайн, в шлюбі з яким вона народила двох синів. Зараз діти знаходяться під опікою Кевіна.

Раніше "Телеграф" писав, чи може Брітні Спірс повністю звільнитися від опіки свого батька.