Укр

Бритни Спирс выходит замуж: певица показала обручальное кольцо (видео)

Автор
Т. Кармазина
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Автор
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Бритни Спирс и Сэм Асгари Новость обновлена 13 сентября 2021, 10:42
Бритни Спирс и Сэм Асгари

Освободившаяся от опеки 39-летняя певица обручилась с персональным тренером

Американская певица Бритни Спирс, которая вышла из-под опеки отца Джейми Спирса, сообщила, что выходит замуж.

Знаменитость, на протяжении многих лет не имевшая право свободно распоряжаться своей личной жизнью, обручилась со своим бойфрендом, персональным фитнес-тренером Сэмом Асгари после пяти лет отношений.

"Я не могу поверить в это!", — написала Бритни в новом посте в Инстаграме, прикрепив видео, в котором хвастается обручальным колечком с большим бриллиантом.

Напомним, что Бритни Спирс уже была замужем, причем дважды. В 2004 году в Лас-Вегасе исполнительница пошла под венец за друга детства Джейсона Александера, но брак был аннулирован буквально через три дня. Вторым мужем поп-звезды стал танцовщик Кевин Федерлайн, в браке с которым она родила двоих сыновей. Сейчас дети находятся под опекой Кевина.

Ранее "Телеграф" писал, может ли Бритни Спирс полностью освободиться от опеки своего отца.

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