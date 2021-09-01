Брітні Спірс судиться з батьком за опікунство: вся історія в 5-ти абзацах

Брітні Спірс перебувала під опікою батька протягом 13-ти років.

Все літо ім’я американської співачки Брітні Спірс не сходило з перших шпальт газет і миготіло в заголовках ЗМІ у всіх країнах світу. Причиною тому стала зовсім не її творчість, а скандал з батьком, який не хотів випускати Брітні з-під своєї опіки. Фанати дуже переживали за співачку і благали звільнити її з-під нагляду батька. Розповідаємо, через що Брітні Спірс взагалі потрапила під батьківську опіку і на якому етапі зараз вся ця історія в 5-ти абзацах.

Брітні Спірс під опікою батька: з чого все почалося

Історія з опікунством Джеймі Спірса над дочкою почалася в далекому 2007-му році. Тоді суд позбавив співачку прав опіки над двома її дітьми: дворічним Шоном Престоном і однорічним Джейденом Джеймсом. Причиною для цього стало "небезпечне" поведінку співачки. Колишній охоронець співачки Тоні Барретто розповідав, що співачка могла поводитися неадекватно, ходити по будинку голою при синах, довго не митися. Також Брітні сама зізналася, що вживала наркотики.

Як вийшло, що зірка 90-х потрапила під опіку батька

Брітні Спірс/instagram.com/britneyspears

У 2008 році Брітні Спірс потрапила в психіатричну лікарню, після того як відмовилася передавати дітей її колишньому чоловікові Кевіну Федерлайну після закінчення відведеного їй часу. У той час її сини перебували під його опікою. Таблоїди писали, що співачка поводилася неадекватно, хоча наркотики в її крові виявлені не було. Тоді ж суд Лос-Анджелеса призначив тимчасовими опікунами Брітні Спірс її батька Джеймі і одного з адвокатів. На той момент співачці було 28 років. Батько контролював всі фінансові витрати дочки, міг заборонити їй виходити з дому і навіть народжувати.

Як скандал через опіки батька над Брітні Спірс став надбанням громадськості

У 2009 році фанати співачки почали переживати, що Брітні утримують під опікою проти її волі: так зародився рух #FreeBritney. До ініціативи приєдналися відомі артисти, такі як Майлі Сайрус, Джастін Тімберлейк, Шер, Періс Хілтон, Терін Меннінг. У 2019 му році Брітні знову потрапила в лікарню, нібито через переживання про самопочуття батька, але шанувальники підозрювали, що її відправили туди насильно. Це дало черговий поштовх відновленню кампанії. Тоді в серпні 2020 року один з адвокатів Брітні Спірс подав позов від її імені з проханням позбавити її батька статусу опікуна.

Вихід Брітні Спірс з-під опіки

Брітні Спірс/instagram.com/britneyspears

У серпні цього року Джеймі Спірс заявив, що готовий відмовитися від опікунства над донькою. Тепер співачка зможе самостійно розпоряджатися своїми фінансами, однак деякі юридичні аспекти ще залишаються під питанням. Батько Спірс заявив, що буде оскаржувати деякі рішення суду, оскільки не згоден з ними. При цьому за відмову від опікунства Джеймі хоче отримати від співачки 2 млн доларів "на покриття судових витрат".

Що ж далі

Історія з батьківською опікою над Брітні Спірс ще далеко від завершення. Так, суд повернув співачці частина її прав, проте Брітні планує повністю позбавити батька від опікунства, яке він зараз розділяє з інвестиційним фондом Bessemer Trust. За словами співачки, вона хоче повністю повернути контроль над своїм життям.

До речі, хоча б якась частина особистого життя артистки зараз знаходиться в порядку. Співачка живе разом зі своїм молодим бойфрендом Семом Асгаріі, здається, цілком щаслива в цих стосунках.