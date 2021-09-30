Суд отстранил отца Бритни Спирс от опеки

39-летняя певица избавилась от опеки отца

Судья отстранил отца Бритни Спирс, Джейми Спирса, от правового распоряжения, давшего ему контроль над жизнью старшей дочери после того, как артистка обвинила его в многолетнем жестоком обращении.

Как сообщает ВВС, мужчина, который отрицает какие-либо злоупотребления с его стороны, подал заявление о прекращении опекунства после того, как Спирс попросила другого опекуна.

Поклонники со всего мира поддержали свою любимицу в кампании #FreeBritney.

Жених Бритни, фитнес-тренер Сэм Асгари, на своей странице в Инстаграме выложил черно-белое фото с львицей, которое подписал: "Сила львицы!!!".

Страница Сэма Асгари

Напомним, что Джейми Спирс был назначен опекуном дочери в 2008 году из-за опасений по поводу ее психического здоровья. Опека предоставляется судом лицам, которые не могут принимать собственные решения, например, страдающим слабоумием или другими психическими заболеваниями. По юридическому соглашению Бритни Спирс не контролировала свои финансы целых 13 лет.

В 2019 году Джейми Спирс ушел с поста личного опекуна своей дочери якобы по состоянию здоровья, но это случилось из-за обвинений бывшего мужа Бритни — Кевина Федерлайна, который пожаловался в полицию на то, что его экс-тесть избил своего внука Шона.

Напомним, что поклонники Бритни Спирс, поддержавшие движение #FreeBritney, изначально были убеждены, что певицу удерживают под опекой насильно. Сама Спирс, однако, заявила в суде, что ее опекунство было добровольным. Позже певица попросила прощение у поклонников, объяснив, почему она все время старалась казаться счастливым человеком.