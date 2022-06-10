Колишній чоловік Брітні Спірс намагався зірвати її весілля із Семом Асгарі (відео)

Чоловікові загрожує ув’язнення.

Відома американська співачка, яка звільнилася від опіки свого батька, 40-річна Брітні Спірс, яка раніше похвалилася кільцем з заручин і повідомила про весілля зі своїм бойфрендом, фітнес-інструктором Семом Асгарі, таки вийшла заміж. Таємне та досить скромне весілля відбулося 9 червня

Проте свято американської співачки було трохи зіпсоване, оскільки її колишній чоловік, друг дитинства, за якого вона вийшла заміж у 22 роки, Джейсон Олександр намагався зірвати святкову церемонію, повідомляє TMZ.

Чоловік прорвався на територію будинку, де мало відбуватися весілля, включив прямий ефір до Instagram і почав шукати артистку. Джейсон запевняв охоронців, що Брітні сама його запросила, а також те, що вона була його першою та єдиною дружиною. Нагадаємо, що у шлюбі пара пробула 55 годин.

Джейсона Олександра швидко вивели охоронці із території, а після його забрали поліцейські. Тепер йому загрожує покарання за незаконне проникнення на приватну територію та вандалізм. Як повідомляє видання, чоловік зараз перебуває під вартою.

Як повідомляють багато ЗМІ, цей інцидент не завадив Брітні Спірс офіційно вийти заміж за Сема Асгарі. Відомо, що церемонія проходила в будинку співачки, а запрошені були лише найближчі. Однак не було ні скандального батька з сестрою, ні синів артистки, але були Періс Хілтон, Донателла Версаче, Дрю Беррімор та інші селебріті.

Брітні Спірс та Джейсон Олександр

Пара одружилася у 2004 році у Лас-Вегасі. Брітні та Джейсон дуже бурхливо відзначили зустріч після тривалої розлуки. Мабуть, і весілля було "з п'яних очей". Зазначимо, що артистці тоді було 22 роки, і це було її перше заміжжя. Проте, коли співачка зрозуміла, що зробила, вона миттєво розірвала цей шлюб через адвокатів.

Нагадаємо, що у 2021 році Брітні Спірс вперше звинуватила свого батька, Джеймі Спірса, у багаторічному жорстокому поводженні з нею. Тоді вона заявила, що її накачували наркотиками, змушували діяти проти її волі, заважали вийти заміж та мати більше дітей.

Фанати співачки спочатку були переконані, що її утримують під опікою насильно. Пізніше співачка вибачилася у своїх шанувальників, пояснивши, чому вона весь час намагалася здаватися щасливою.

Варто додати, що коли співачка стала вільною у своїх діях та словах, на особистій сторінці у соціальній мережі знаменитість почала публікувати досить відверті кадри.