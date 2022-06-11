Брітні Спірс показала свою весільну сукню, замок та карету (відео)

Всього на весіллі артистка мала чотири образи, проте продемонструвала вона лише один.

Відома американська співачка, що звільнилася від опіки свого батька, 40-річна Брітні Спірс вийшла заміж втретє. 9 червня 2022 року артистка вийшла заміж за свого обранця — фітнем-тренера Сема Асгарі, навіть попри те, що церемонію намагався зірвати її колишній чоловік — Джейсон Олександр.

На своїй сторінці в Інстаграм знаменитість опублікувала кілька фото та відео зі свого весілля. Зазначимо, що церемонія Брітні була схожа на казку: гарний замок, карета з білим конем і, звичайно ж, прекрасний принц.

"Казки стали реальністю" — підписала один із своїх постів у соцмережі Спірс.

Зазначимо, що одне з весільних образів співачки, в якому вона і йшла до вівтаря, було створено найвідомішим брендом Versace. Зазначимо, що на весіллі була присутня і сама Донателла Версаче.

Нагадаємо, що у 2021 році Брітні Спірс вперше звинуватила свого батька, Джеймі Спірса, у багаторічному жорстокому поводженні з нею. Тоді вона заявила, що її накачували наркотиками, змушували діяти проти її волі, заважали вийти заміж та мати більше дітей.

Фанати співачки спочатку були переконані, що її утримують під опікою насильно. Пізніше співачка вибачилася у своїх шанувальників, пояснивши, чому вона весь час намагалася здаватися щасливою.

Варто додати, що коли співачка стала вільнішою у своїх діях та словах, на особистій сторінці у соціальній мережі знаменитість почала публікувати досить відверті кадри.