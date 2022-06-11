Учасник "Холостячки", який покинув Ксенію Мішину, одружується

Після проєкту в Андрія Рибака все склалося якнайкраще

Учасник першого сезону реаліті-шоу "Холостячка", український комік та ведучий Андрій Рибак оголосив про весілля зі своєю коханою Аліною Смірновою. Саме через неї два роки тому Рибак пішов із проєкту, на якому спочатку боровся за серце актриси Ксенії Мішиної.

Про майбутнє весілля чоловік розповів у новому шоу Григорія Решетника "Як ти?". "По-перше, ми завели кота, а по-друге, вирішили побратися!", — поділився Рибак.

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За словами самої Аліни, за кілька місяців до вторгнення росії в Україну вона стала натякати коханому на те, що хоче якнайшвидше вийти за нього заміж. Дівчина мріяла про романтичну пропозицію у Парижі, але ці плани довелося відкласти до закінчення війни.

Проте Андрій вирішив не чекати і зробити все спонтанно — він зробив пропозицію дівчині в СМС.

"Весілля – 20 серпня, між Днем незалежності та моїм днем народження, у мене 9 серпня. Єдині розбіжності у нас у масштабі святкування. Аліна хоче розписатися і сімейну вечерю в ресторані. А я хочу навпаки, додати до цього весільної атрибутики, кидання букета", — розповів Рибак.

Читайте також: Категорія Lifestyle Брітні Спірс показала свою весільну сукню, замок та карету (відео) Всього на весіллі артистка мала чотири образи, проте продемонструвала вона лише один.

Андрій Рибак у проєкті "Холостячка" з Ксенією Мішиною

Нагадаємо, що за крок від фіналу "Холостячка" Ксенія Мішина дізналася, що один з її фаворитів Андрій Рибак прийшов на проєкт, перебуваючи у стосунках з іншою дівчиною. Актрису турбував той факт, що в реальному житті на Андрія чекає інша. Ймовірно, після цього Мішина визначилася з вибором, оскільки на церемонії троянд пішов саме її лідер Андрій Рибак. Тоді за серце холостячки продовжили боротьбу Олексій Тригубенко та Олександр Еллерт, який і став переможцем першого сезону реаліті. Проте згодом Еллерт і Мішина розлучилися.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українська актриса Ксенія Мішина поділилася історією свого друга, актора Віктора Стороженка (псевдонім Мартін Філдман), який зараз воює з російськими окупантами, перебуваючи в одній із найгарячіших точок.