"Бог на війні є": "Холостячка" Мішина вразила історією свого друга, який зараз захищає Україну

Актриса розповіла про свого друга, актора Віктора Стороженка, який зараз перебуває на передовій

Українська актриса, головна героїня реаліті-шоу "Холостячка-1" Ксенія Мішина поділилася дивовижною історією свого близького друга, українського актора Віктора Стороженка (псевдонім Мартін Філдман), який зараз захищає Україну, перебуваючи в одній із найгарячіших точок.

У себе в Інстаграмі 32-річна зірка опублікувала пост, у якому розкрила важливість молитов за тих, хто зараз на передовій.

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"У мене є дуже крутий друг, ми разом навчалися, практично росли… Я добре знаю його дружину, старшу дитину. Молодша ще не народилася, але за кілька тижнів до війни подала знак батькам — я тут, я з вами… Ми разом навчалися в Карпенка-Карого.Творча особистість, харизматичний хлопець, здавалося б далекий від війни. Але так тільки здавалося… Він декілька разів намагався попасти в ЗСУ, але його не хотіли брати, а сьогодні він в одній з найгарячіших точок", — написала Мішина.

Ксенія Мішина та Віктор Стороженко у 2010 році

За словами актриси, зі своїм колегою про війну вона спілкується відверто та чесно, а після цього плаче від страху та безсилля. Але одна розмова була особливою: "Тоді він сказав мені: Ксю, одне знаю точно, Бог на війні є! Саме та розмова перевернула все в мені, адже якщо Бог на війні, значить все так, як потрібно, значить все, що потрібно – довіряти?!"

Актриса опублікувала історію Стороженка з передової:

"Штаб. Лисичанськ. Кухня. На столі багато спільних чашок, з яких ми п'ємо. Я починаю заварювати чай і раптом розумію — мені потрібна МОЯ чашка, яка в моєму рюкзаку. Виходжу з кухні, проходжу коридор, роблю крок у двері і в кімнату мене заносить уже вибохова хвиля. До кухні прилетіла ракета, яка дивом не вибухнула, а розсипалася, зберігши наші життя. Ще недавно орки підірвали у Сєвєродонецьку хімічний завод, завдання було отруїти нас. Але вітер раптом повіяв у їхній бік! Знов ангели відвели! Ксю, таких історій море. Усі вони про Бога, про Бога на війні! Про його любов і справедливість. Моліться за нас, це те, що нам дуже треба".

Ксенія Мішина закликала українців молитися за воїнів, котрі бережуть нас, ціною свого життя.

"Молитися за наших воїнів- ось наше головне завдання! Молитися надсилаючи їм енергію любові та віри! Молитися і відчувати гордість, адже наші вoïни це ті, хто чесно поставили собі питання: Хто якщо не я?! І сьогодні я питаю вас, хто молитиметься за них, якщо не ми?!", — підсумувала актриса.

Чим відомий Віктор Стороженко

Актор Віктор Стороженко (Мартін Філдман) воює в одному із добровольчих батальйонів. Актор працює у київському Молодому театрі. Глядачі могли бачити Стороженка у таких спектаклях як "Нагадай собі згадати", "The Crucible/Тяжкі випробування", "Ідеальне вбивство". З 2017 по 2018 роки був актором студії "Мамахохотала шоу".

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