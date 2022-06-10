"Бог на войне есть": "Холостячка" Мишина поразила историей своего друга, который сейчас защищает Украину

Актриса рассказала о своем друге, актере Викторе Стороженко, который сейчас находится на передовой

Украинская актриса, главная героиня реалити-шоу "Холостячка-1" Ксения Мишина поделилась удивительной историей своего близкого друга, украинского актера Виктора Стороженко (псевдоним Мартин Филдман), который сейчас защищает Украину, находясь в одной из самых горячих точек.

У себя в Инстаграме 32-летняя звезда опубликовала пост, в котором раскрыла важность молитв за тех, кто сейчас на передовой.

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"У меня очень крутой друг, мы вместе учились, практически росли… Я хорошо знаю его жену, старшего ребенка. Младшая еще не родилась, но за несколько недель до войны подала знак родителям – я здесь, я с вами… Мы вместе учились у Карпенко-Карого. Творческая личность, харизматичный парень, казалось бы далек от войны. Но так только казалось… Он несколько раз пытался попасть в ВСУ, но его не хотели брать, а сегодня он в одной из самых горячих точек", — написала Мишина.

Ксения Мишина и Виктор Стороженко в 2010 году

По словам актрисы, со своим коллегой о войне она общается откровенно и честно, а после этого плачет от страха и бессилия. Но один разговор был особенным: "Тогда он сказал мне: Ксю, одно знаю точно, Бог на войне есть! Именно этот разговор перевернул все во мне, ведь если Бог на войне, значит все так, как нужно, значит все, что нужно – доверять?"

Актриса опубликовала историю Стороженко с передовой:

"Штаб. Лисичанск. Кухня. На столе много общих чашек, из которых мы пьем. Я начинаю заваривать чай и вдруг понимаю – мне нужна МОЯ чашечка, которая в моем рюкзаке. Выхожу из кухни, прохожу коридор, шагаю в дверь и в комнату меня заносит уже взрывная волна. В кухню прилетела ракета, чудом не взорвавшаяся, а рассыпавшаяся, сохранив наши жизни. Еще недавно орки взорвали в Северодонецке химический завод, задача была отравить нас. Но ветер вдруг подул в их сторону! Снова ангелы увели! Ксю, таких историй море. Все они о Боге, о Боге на войне! О его любви и справедливости. Молитесь за нас, это то, что нам очень нужно".

Ксения Мишина призвала украинцев молиться за воинов, которые берегут нас, ценой своей жизни.

"Молиться за наших воинов – вот наша главная задача! Молиться посылая им энергию любви и веры! Молиться и чувствовать гордость, ведь наши воины это те, кто честно задался вопросом: Кто если не я?! И сегодня я спрашиваю вас, кто будет молиться за них, если не мы?", — подытожила актриса.

Чем известен Виктор Стороженко

Актер Виктор Стороженко (Мартин Филдман) воюет в одном из добровольческих батальонов. Актер работает в киевском Молодом театре. Зрители могли видеть Стороженко в таких спектаклях как "Напомни себе вспомнить", "The Crucible/Тяжелые испытания", "Идеальное убийство". С 2017 по 2018 года был актером студии "Мамахохотала шоу".

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