"Называла братьями. Какое лицемерие": Эктор Хименес-Браво высказался о "дружбе" с россией

Знаменитый шеф-повар посвятил свой пост в соцсети Дню дружбы

Известный в Украине и мире кулинар Эктор Хименес-Браво в День дружбы 9 июня порассуждал о дружбе, но не между людьми, а между странами.

У себя в Инстаграме судья кулинарного проекта "МастерШеф" рассказал, что сейчас этот светлый праздник вызывает странные чувства.

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"Раньше россия называла нас друзьями. Того больше – братьями. Какое лицемерие. Мы ездили друг к другу в гости, принимали участие в разных телешоу, фильмы вместе снимали. Но какие мы были слепые… плохо учили историю", — написал Хименес-Браво в свежем посте.

По словам ресторатора, сейчас в украинцев есть крутые друзья: они дают жилье нашим беженцам, завозят гуманитарную помощь, дают оружие и вместе с нами отворачиваются от всего русского. Ведь настоящие друзья познаются в беде.

"И для меня лично, лучше себя, как друг — показала Польша", — поделился кулинар.

Ранее Эктор Хименес-Браво рассказал, почему продолжает проходить военную подготовку. По его словам, сейчас идеальное время для того, чтобы научиться стрелять для защиты себя и своих близких.