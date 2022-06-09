С днем друзей! Яркие и красочные поздравления с праздником на украинском языке

Цель этого праздника – напомнить людям о важности человеческой дружбы.

В четверг, 9 июня, во всем мире отмечается очень добрый и светлый праздник, который посвящен дружбе — Международный день друзей (International Friends Day). Праздник — очень популярный, хотя и неофициальный, ведь дружба одна из важных ценностей в жизни каждого человека.

Кто и когда придумал этот праздник — неизвестно, однако это ведь не мешает его праздновать. Этот день принято проводит со своими друзьями: устраивать встречи, пикники, походы или просто посиделки з вином или чаем. Если нет возможности встретиться, то нужно обязательно созвониться или обменяться сообщениями.

Международный день друзей – это отличный повод уделить внимание своим приятелям, сказав им насколько вам дорога дружба с ними, и то как вы их любите и цените.

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В честь этого события "Телеграф" решил собрать лучшие открытки и картинки с праздником:

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