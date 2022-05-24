Какие великие церковные праздники отмечаем в июне 2022: православный календарь

В начале лета православные христиане празднуют сразу несколько важных дат

В июне отмечается Вознесение Господне, которое является одним из 12-ти величайших праздников церковного года после Пасхи. Еще одним значимым праздником в первый месяц лета будет Троица, или Зеленый Святки. Перед этим будет не менее важная дата – Троицкая поминальная суббота.

"Телеграф" рассказывает о том, какие религиозные праздники ждут христиан в июне 2022 года.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Какие церковные праздники и важные даты будем отмечать в июне 2022

2 июня — Вознесение Господне;

5 июня — Святых отцов I Вселенского Собора;

7 июня — Третье отыскание главы Иоанна Предтечи. Святителя Инокентия Херсонского;

11 июня — Троицкая родительская суббота. Поминание усопших Святителя Луки Симферопольского;

12 июня — Троица (День Святой Троицы). Пятидесятница;

13 июня — День Святого Духа. Троицкая седмица (продлится по 19 июня);

19 июня — День всех святых. Окончание Троицкой седмицы;

20 июня — Петров пост (продлится по 11 июля);

22 июня — Кириллов день;

26 июня — Всех святых земли Украинской;

28 июня — Святителя Михаила, первого Митрополита Киевского и всей Руси-Украины.

Будут ли дополнительные выходные

Троица в Украине отмечается всегда в воскресенье, и празднуется на 50-й день после Пасхи. Традиционно следующий понедельник — выходной день. Однако в условиях действия военного положения праздничные выходные были отменены.

Напомним, что военное положение в Украине было продлено на 90 суток — до 23 августа 2022 года.