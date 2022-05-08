Троица 2022: что категорически нельзя делать в этот день

Традиционно Троица приходится на 50-й день после Пасхи

Один из самых важных христианских праздников — Троица или Зеленые святки — каждый год отмечается в разную дату, поскольку он привязан к дате празднования Пасхи. В 2022-м году Троица отмечается 12 июня православными восточного обряда, а христианами западного обряда неделей ранее — 5 июня.

"Телеграф" рассказывает о традициях и запретах этого дня.

Троица 2022: главные традиции

В этот день церковь вспоминает день, когда Святой Дух в виде огненных языков сошел на апостолов Иисуса Христа и Пресвятую Богородицу, которое произошло по обещанию Спасителя, данного Им перед Его Вознесением. Также это праздник напоминает о трех Лицах Бога: Отце, Сыне и Святом Духе.

На Троице принято освящают травы и веточки деревьев, которые в качестве оберега хранят целый год. Также верующие украшают свое жилье свежими ветками клена, березы, ивы, липы, цветами и травами, что символизируют процветание. Также люди верят, что это защищает от зла и дарит здоровье. Зелеными травами также украшают и храмы.

Троица 2022: что нельзя делать

Нельзя купаться в водоемах.

Нельзя ссориться и конфликтовать в этот день.

Запрещено работать в поле и огороде, а также по дому.

Нельзя ходить в лес.

Запрещено рубить деревья.

Нельзя плести, вязать, вышивать, стричься.

Не желательно в этот день проводить свадьбу.

Не принято ходить на кладбище.

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