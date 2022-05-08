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Троица 2022: что категорически нельзя делать в этот день

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Обычно в День Святой Троицы люди украшают свои дома зелеными ветвями
Обычно в День Святой Троицы люди украшают свои дома зелеными ветвями

Традиционно Троица приходится на 50-й день после Пасхи

Один из самых важных христианских праздников — Троица или Зеленые святки — каждый год отмечается в разную дату, поскольку он привязан к дате празднования Пасхи. В 2022-м году Троица отмечается 12 июня православными восточного обряда, а христианами западного обряда неделей ранее — 5 июня.

"Телеграф" рассказывает о традициях и запретах этого дня.

Троица 2022: главные традиции

В этот день церковь вспоминает день, когда Святой Дух в виде огненных языков сошел на апостолов Иисуса Христа и Пресвятую Богородицу, которое произошло по обещанию Спасителя, данного Им перед Его Вознесением. Также это праздник напоминает о трех Лицах Бога: Отце, Сыне и Святом Духе.

На Троице принято освящают травы и веточки деревьев, которые в качестве оберега хранят целый год. Также верующие украшают свое жилье свежими ветками клена, березы, ивы, липы, цветами и травами, что символизируют процветание. Также люди верят, что это защищает от зла и дарит здоровье. Зелеными травами также украшают и храмы.

Троица 2022: что нельзя делать

  • Нельзя купаться в водоемах.
  • Нельзя ссориться и конфликтовать в этот день.
  • Запрещено работать в поле и огороде, а также по дому.
  • Нельзя ходить в лес.
  • Запрещено рубить деревья.
  • Нельзя плести, вязать, вышивать, стричься.
  • Не желательно в этот день проводить свадьбу.
  • Не принято ходить на кладбище.

Ранее "Телеграф" рассказывал, будут ли в мае 2022 года дополнительные выходные на праздники.

Теги:
#Праздник #Запреты #Троица
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