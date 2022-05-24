Троица и День Конституции Украины: какие праздники отмечаем в июне 2022 года
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В первый месяц лета украинцы отметят несколько важных событий
В июне 2022 года украинцы отмечают большие православные праздники Троицу, или Зеленые Святки, и Вознесение Господне, а в конце первого летнего месяца одно из самых главных событий в стране — День Конституции Украины. Так как праздник является государственными, то предусматривается дополнительный выходной, но в этом году все изменилось из-за войны.
"Телеграф" рассказывает, какие праздники в июне 2022 года отмечают украинцы и сколько будет выходных дней.
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1 июня — День защиты детей
2 июня — Вознесение Господне
6 июня — День журналиста
12 июня — Троица
14 июня — Всемирный день донора
15 июня — День защиты пожилых людей
19 июня — День отца
22 июня — День скорби и предоставления почестей памяти жертв войны в Украине
23 июня — День государственной службы Украины
25 июня — День таможенной службы Украины
26 июня — День молодежи
28 июня — День Конституции Украины
Будут ли дополнительные выходные
Троица в Украине отмечается всегда в воскресенье, и празднуется на 50-й день после Пасхи. Традиционно следующий понедельник — выходной день. День Конституции в Украине отмечается во вторник, 28 июня. В мирное время у нас было бы четыре выходных подряд, а понедельник мы бы отработали в субботу. Однако в условиях действия военного положения они были отменены.
График рабочих и выходных дней выглядит так:
Рабочие дни: 1-3, 6-10, 13-17, 20-24, 27-30 июня.
Выходные дни: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 и 26 июня.
Напомним, что военное положение в Украине было продлено на 90 суток — до 23 августа 2022 года.