Троица и День Конституции Украины: какие праздники отмечаем в июне 2022 года

В первый месяц лета украинцы отметят несколько важных событий

В июне 2022 года украинцы отмечают большие православные праздники Троицу, или Зеленые Святки, и Вознесение Господне, а в конце первого летнего месяца одно из самых главных событий в стране — День Конституции Украины. Так как праздник является государственными, то предусматривается дополнительный выходной, но в этом году все изменилось из-за войны.

"Телеграф" рассказывает, какие праздники в июне 2022 года отмечают украинцы и сколько будет выходных дней.

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1 июня — День защиты детей

2 июня — Вознесение Господне

6 июня — День журналиста

12 июня — Троица

14 июня — Всемирный день донора

15 июня — День защиты пожилых людей

19 июня — День отца

22 июня — День скорби и предоставления почестей памяти жертв войны в Украине

23 июня — День государственной службы Украины

25 июня — День таможенной службы Украины

26 июня — День молодежи

28 июня — День Конституции Украины

Будут ли дополнительные выходные

Троица в Украине отмечается всегда в воскресенье, и празднуется на 50-й день после Пасхи. Традиционно следующий понедельник — выходной день. День Конституции в Украине отмечается во вторник, 28 июня. В мирное время у нас было бы четыре выходных подряд, а понедельник мы бы отработали в субботу. Однако в условиях действия военного положения они были отменены.

График рабочих и выходных дней выглядит так:

Рабочие дни: 1-3, 6-10, 13-17, 20-24, 27-30 июня.

Выходные дни: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 и 26 июня.

Напомним, что военное положение в Украине было продлено на 90 суток — до 23 августа 2022 года.