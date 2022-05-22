Рада вынесла решение по военному положению и мобилизации в Украине

ВР продлила действие военного положения в стране на 90 суток

В воскресенье, 22 мая, Верховная Рада продлила действие военного положения в Украине на 90 суток — до 23 августа 2022 года. За это проголосовали 300 депутатов парламента.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на решение парламента.

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Также, согласно Указу Президента, продлен срок общей мобилизации до 23 августа. Соответствующий законопроект №7390 "О продлении срока проведения общей мобилизации" внес в ВР президент Владимир Зеленский 18 мая. Объемы и очередность мобилизации определяют в Генштабе ВСУ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как у Зеленского объяснили необходимость продления военного положения сразу на три, а не на один месяц.

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