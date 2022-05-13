Еще одну категорию мужчин могут освободить от мобилизации: кого это касается

На сайте Верховной рады зарегистрирован законопроект, согласно которому еще одну категорию мужчин могут освободить от призыва

Во время военного положения, которое было внедрено в Украине из-за полномасштабного вторжения россии, в государстве была объявлена всеобщая мобилизация. Призыву подлежат все граждане, которые могут выполнять воинскую обязанность от 18 до 60 лет. Однако правительство решило пересмотреть установленные нормы и освободить от общей мобилизации еще одну категорию мужчин. "Телеграф" разбирался, кого именно коснутся изменения.

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Так, в рамках статьи 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" право на отсрочку от призыва в армию на время мобилизационных мероприятий среди других категорий украинцев имеют и мужчины, работающие научными и научно-педагогическими работниками с ученым званием или ученой степенью.

Несколько дней назад на официальном сайте Верховной Рады появился новый законопроект № 7352, согласно которому отсрочить призыв на службу вправе и мужчины, являющиеся педагогами, научными сотрудниками университетов, а также колледжей, не имеющие ученого звания или ученой степени.

Стоит отметить, если соответствующий документ все же будет поддержан, не все преподаватели будут иметь право на отсрочку от мобилизации. Освобождать от призыва будут только тех педагогов и научных сотрудников вузов, колледжей, ПТУ и школ без ученого звания и ученой степени, которые работают в учебном заведении не менее чем на 0,75 ставки.

Подчеркнем, если же педагогический сотрудник работает всего на полставки, то отсрочку от мобилизации ему получить не удастся.

Ранее "Телеграф" сообщал, какое наказание ожидает граждан призывного возраста (от 18 до 60 лет), которые решили уклониться от общей мобилизации.