Всеобщая мобилизация: чего ждать украинцам с "белыми билетами"

Могут ли призвать в армию людей с инвалидностью или людей с "белыми билетами"

В Украине из-за продления военного положения могут пройти новые волны мобилизации, однако есть и те, кого призывать не будут. Согласно законодательству к таковым относятся люди с инвалидностью, но и в этом случае есть исключения.

Как сообщает НВ, лицо с инвалидностью может попасть в армию, но только в добровольном порядке. Призвать же их на воинскую службу вместе с остальными нельзя.

В случае, если человек с инвалидностью имеет желание присоединиться к ВСУ, то ему необходимо обратиться в ближайший центр комплектации (бывший военкомат) и пройти там собеседование и медицинскую комиссию. Затем руководство комиссариата примет окончательное решение относительно того, может ли он быть мобилизирован.

То же касается и людей, которые ранее получили так называемые "белые билеты". Как говорит адвокат юридической компании "Миллер" Алексей Носов, таковы делятся на несколько категорий:

ограниченно пригодные призывники, которые в мирное время просто стоят на учете, но в военное время могут быть призваны;

временно не пригодные призывники, которые получили отсрочку из-за хирургической операции или перенесенной болезни;

полностью не пригодные к военной службе люди, которые были навсегда освобождены от призыва.

Как пояснил майор Сергей Журавель, в настоящее время не призывается категория военнообязанных, которые были сняты с учета, но остальные могут быть призваны в любой момент.

"То есть если в документе человека написано, что он ограниченно пригоден, мы имеем полное право и должны его призывать", — сказал он.

Стоит отметить, что в украинском законодательстве нет определения "белый билет", однако этот термин продолжает использоваться для обозначения людей, которые по тем или иным причинам непригодны к несению воинской службы.

Как сообщалось ранее, "Телеграф" писал, обязаны ли лица со статусом внутренне перемещенного лица становиться на воинский учет.