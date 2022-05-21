Загальна мобілізація: чого чекати українцям з "білими квитками"

Чи можуть призвати до армії людей з інвалідністю чи людей з "білими квитками"

В Україні через продовження воєнного стану можуть пройти нові хвилі мобілізації, однак є й ті, кого не закликатимуть. Відповідно до законодавства, до таких відносяться люди з інвалідністю, але й у цьому випадку є винятки.

Як повідомляє НВ, особа з інвалідністю може потрапити до армії, але лише у добровільному порядку. Призвати ж їх на військову службу разом із рештою не можна.

У випадку, якщо людина з інвалідністю має бажання приєднатися до ЗСУ, то їй необхідно звернутися до найближчого центру комплектації (колишній військкомат) та пройти там співбесіду та медичну комісію. Потім керівництво комісаріату ухвалить остаточне рішення щодо того, чи він може бути мобілізований.

Те саме стосується і людей, які раніше отримали так звані "білі квитки". Як каже адвокат юридичної компанії "Міллер" Олексій Носов, такі поділяються на кілька категорій:

обмежено придатні призовники, які у мирний час просто стоять на обліку, але у воєнний час можуть бути покликані;

тимчасово не придатні призовники, які отримали відстрочку через хірургічну операцію або перенесену хворобу;

повністю не придатні до військової служби люди, які назавжди звільнені від призову.

Як пояснив майор Сергій Журавель, наразі не призивається категорія військовозобов’язаних, які були зняті з обліку, але решта може бути призвана у будь-який момент.

"Тобто якщо в документі людини написано, що вона обмежено придатна, ми маємо повне право і маємо її закликати", — сказав він.

Варто зазначити, що в українському законодавстві немає визначення "білий квиток", проте цей термін продовжує використовуватися для позначення людей, які з тих чи інших причин непридатні для несення військової служби.

Як повідомлялося раніше, "Телеграф" писав, чи зобов’язані особи зі статусом внутрішньо переміщеної особи ставати на військовий облік.