Чи обов’язково переселенцям ставати на військовий облік: що говорить закон

Чи потрібно ВПО йти у військкомат після переїзду

Внутрішньо переміщені особи, які також є військовозобов’язаними, мають стати на військовий облік за своїм новим місцем проживання.

Про нюанси українського законодавства розповіли в Асоціації працівників України.

Там зазначили, що якщо призовник чи резервіст набули статусу ВПО, то це не означає, що вони втратили статус військовозобов’язаного. ВПО означає лише те, що людина змінила місце проживання.

Тому особи, які потрапляють під мобілізацію, після прибуття на нове місце проживання зобов’язані після отримання статусу переміщеної особи стати на військовий облік протягом семи днів за новим місцем проживання.

Зокрема, органи реєстрації місця проживання повинні поінформувати центри комплектації (колишні військкомати) про факт отримання військовозобов’язаним відповідного статусу.

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Крім того, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад зобов’язуються виявляти військовозобов’язаних, які проживають на їх території та не перебувають на обліку, взяти їх на первинний облік, а потім направити в військкомат, що знаходиться в їхньому населеному пункті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чи є законним отримання повістки у військкомат, якщо її надіслали поштою.