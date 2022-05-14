Чи законна повістка, якщо її прислали поштою: проста відповідь для призовників

За ухилення від служби українцям може загрожувати покарання

В Україні через воєнний стан, який був оголошений у зв'язку з військовою агресією росії, до 25 травня тривають мобілізаційні заходи, в рамках яких громадян призовного віку від 18 до 60 років закликають долучитися до оборони держави.

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"Телеграф" вирішив розібратися, чи вважається законним вручення повістки, якщо документ вам прислали поштою.

Так, в рамках закону України "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку", підписаного президентом Володимиром Зеленським, отримання повістки поштою не вважається належним повідомленням.

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Відповідно до норм чинного законодавства, громадянин, який підлягає призову, повинен отримати цей документ від представника військкомату, адже обов'язковою умовою є особистий підпис військовозобов'язаного на корінці повістки, після чого той відправляють на подальше зберігання в архіви військкомату. Лише у такому випадку документ вважатиметься законним.

Варто відзначити, що такі ж умови діють і під час отримання повісток родичами призовників. Оскільки особа має отримати повістку особисто, під підпис, то отримання її близькими військовозобов'язаного не вважається належним.

Раніше "Телеграф" розповідав, як під час воєнного стану відбувається мобілізація серед жінок і кого можуть забрати на фронт для боротьби із загарбниками.