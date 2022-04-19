Рус

Мобілізація жінок в Україні – кого та як можуть призувати до армії

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
Дата публікації
Читать на русском
Автор
265
Кого та як з українок можуть призвати на військову службу Новина оновлена 19 квітня 2022, 18:26
Кого та як з українок можуть призвати на військову службу

Жінок-представниць деяких професій чекають у ЗСУ

В умовах російського вторгнення в Україні триває друга хвиля мобілізації — до лав захисників закликають колишніх військовослужбовців ЗСУ за контрактом або призовом, які проходили службу після 2014 року.

Відповідно до вітчизняного законодавства мобілізація проходить у 4 хвилі та стосується чоловіків віком від 18 до 60 років, які за станом здоров’я придатні до військової служби та не мають права на відстрочку.

Важливим є також спосіб, яким військовозобов’язаному пропонують з’явитися з мобілізації. Так, саму повістку у військкомат можуть вручити будь-де, не лише за місцем його проживання. Головне, щоб порядок денний був прийнятий і підписаний, причому зробити це може не лише військовозобов’язаний, а й його родичі — батьки, дружина та інші.

Проте якщо призовник не підпише повістку або зробить це вдруге, і цьому будуть докази у вигляді аудіо-, відео- або фото, відповідати доведеться за законом за ухилення від призову.

Водночас мобілізувати на військову службу можуть також і жінки, чия професія в лавах ЗСУ може бути дефіцитною. Насамперед йдеться про фахівців у сферах медицини, зв’язку, обчислювальної техніки, радіоелектроніки, водії автомобільного та гусеничного транспорту та деяких інших.

Але, як заявляв раніше начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України Роман Горбач, жодна жінка не була мобілізована без її згоди.

Як повідомляє розвідка, свою "мобілізацію" російські окупанти проводять і на тимчасово окупованій території України, зокрема, у місті Ізюмі Харківської області.

Теги:
#Мобілізація #Повістки #ЗСУ
Антоніу Гутерреш
Україна
Генсек ООН пропонує перемир’я в Україні: з якої дати
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Антоніу Гутерреш
Генсек ООН пропонує перемир’я в Україні: з якої дати
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський
Військовий стан в Україні продовжать: з’явився указ Зеленського
Дата публікації
Категорія
На полонених українців чекають рідні та близькі
Україна провела п'ятий обмін полоненими з росією: скільки бійців повернулося
Дата публікації
Категорія
Чорноморський флот знову намагається змінити місце дислокації
"Москви" було замало? Російські кораблі поновили активність у Чорному морі
Дата публікації
Категорія
Українські військові борються за Донбас
Війна - день 55: росіяни перейшли у наступ на сході і півдні України та бомблять міста