Мобілізація жінок в Україні – кого та як можуть призувати до армії

Жінок-представниць деяких професій чекають у ЗСУ

В умовах російського вторгнення в Україні триває друга хвиля мобілізації — до лав захисників закликають колишніх військовослужбовців ЗСУ за контрактом або призовом, які проходили службу після 2014 року.

Відповідно до вітчизняного законодавства мобілізація проходить у 4 хвилі та стосується чоловіків віком від 18 до 60 років, які за станом здоров’я придатні до військової служби та не мають права на відстрочку.

Важливим є також спосіб, яким військовозобов’язаному пропонують з’явитися з мобілізації. Так, саму повістку у військкомат можуть вручити будь-де, не лише за місцем його проживання. Головне, щоб порядок денний був прийнятий і підписаний, причому зробити це може не лише військовозобов’язаний, а й його родичі — батьки, дружина та інші.

Проте якщо призовник не підпише повістку або зробить це вдруге, і цьому будуть докази у вигляді аудіо-, відео- або фото, відповідати доведеться за законом за ухилення від призову.

Водночас мобілізувати на військову службу можуть також і жінки, чия професія в лавах ЗСУ може бути дефіцитною. Насамперед йдеться про фахівців у сферах медицини, зв’язку, обчислювальної техніки, радіоелектроніки, водії автомобільного та гусеничного транспорту та деяких інших.

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Але, як заявляв раніше начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України Роман Горбач, жодна жінка не була мобілізована без її згоди.

Як повідомляє розвідка, свою "мобілізацію" російські окупанти проводять і на тимчасово окупованій території України, зокрема, у місті Ізюмі Харківської області.