Россияне начали принудительную мобилизацию украинцев не только на Донбассе

Оккупанты, потерявшие огромное количество сообщников, пытаются привлечь к войне хоть кого-нибудь.

Руководство российских оккупантов, запустившее принудительную мобилизацию населения в ОРДЛО, теперь пытается привлечь к войне против Украины жителей населенных пунктов Харьковщины, оказавшихся в оккупации.

Об этом в воскресенье, 17 апреля, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Отмечается, что за неимением человеческих ресурсов российские захватчики пытаются приобщить к войне жителей Изюма в Харьковской области.

Кроме того, россияне на некоторых временно оккупированных территориях, в частности, Херсонщине, готовятся к незаконному референдуму, чтобы провозгласить так называемую "ХНР" (херсонскую народную республику). В Генштабе указывают, что для этого оккупанты хотят использовать персональные данные жителей области, которые собирают во время раздачи "гуманитарки".

Среди жителей Херсона также распространяется информация, что после этого референдума в области начнется "мобилизация" в российские вооруженные силы.

Напомним, что командование российской армии, пытающееся скрыть потери своих регулярных войск на войне в Украине, не может выполнить планы по мобилизации. Причина в том, что россияне не хотят воевать. В связи с этим страна-агрессор планирует объявить мобилизацию на национальном уровне.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в связи со значительными потерями личного состава россия вербует боевиков в непризнанном Приднестровье.