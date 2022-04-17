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Россияне начали принудительную мобилизацию украинцев не только на Донбассе

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Российские власти провалили мобилизацию Новость обновлена 17 апреля 2022, 19:37
Российские власти провалили мобилизацию

Оккупанты, потерявшие огромное количество сообщников, пытаются привлечь к войне хоть кого-нибудь.

Руководство российских оккупантов, запустившее принудительную мобилизацию населения в ОРДЛО, теперь пытается привлечь к войне против Украины жителей населенных пунктов Харьковщины, оказавшихся в оккупации.

Об этом в воскресенье, 17 апреля, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Отмечается, что за неимением человеческих ресурсов российские захватчики пытаются приобщить к войне жителей Изюма в Харьковской области.

Кроме того, россияне на некоторых временно оккупированных территориях, в частности, Херсонщине, готовятся к незаконному референдуму, чтобы провозгласить так называемую "ХНР" (херсонскую народную республику). В Генштабе указывают, что для этого оккупанты хотят использовать персональные данные жителей области, которые собирают во время раздачи "гуманитарки".

Среди жителей Херсона также распространяется информация, что после этого референдума в области начнется "мобилизация" в российские вооруженные силы.

Напомним, что командование российской армии, пытающееся скрыть потери своих регулярных войск на войне в Украине, не может выполнить планы по мобилизации. Причина в том, что россияне не хотят воевать. В связи с этим страна-агрессор планирует объявить мобилизацию на национальном уровне.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в связи со значительными потерями личного состава россия вербует боевиков в непризнанном Приднестровье.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Мобилизация #Армия РФ #Оккупанты
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