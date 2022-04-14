Укр

Желающих воевать нет: россия планирует новую мобилизацию

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Армии оккупантов не хватает резервов Новость обновлена 14 апреля 2022, 20:43
Армии оккупантов не хватает резервов

На Кавказе планы по мобилизации провалились полностью.

Командование российской армии, пытающееся скрыть потери своих регулярных войск на войне в Украине, не может выполнить планы по мобилизации. Причина в том, что россияне не хотят воевать.

Об этом в четверг, 14 апреля, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Отмечается, что планы мобилизации человеческого ресурса почти полностью провалены в северо-кавказском регионе, ведь население здесь массово отказывается участвовать в боевых действиях.

На фоне такой ситуации в россии может начаться процесс мобилизации на национальном уровне.

"Командование вооруженных сил российской федерации планирует начать новый процесс мобилизации на национальном уровне. По замыслу, мобилизация с целью ее сокрытия будет проводиться параллельно с плановым призывом на военную службу", — отметили в Генштабе.

Напомним, что для утаивания потерь россиян в войне с Украиной командование вражеской армии уже начало принудительно привлекать к войне инвалидов детства и сотрудников "стратегических предприятий" с ОРДЛО.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в связи со значительными потерями личного состава россия вербует боевиков в непризнанном Приднестровье.

Теги:
#Россия #Мобилизация #Армия РФ #Оккупанты
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