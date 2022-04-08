Потери оккупантов в Украине выросли до новых круглых цифр - Генштаб ВСУ

Ликвидация личного состава и техники вражеской армии идет по всем направлениям

На утро пятницы, 8 апреля, украинские защитники отчитались о новой "вершине" насчет потерь среди российских оккупантов. Так, за 44 неполных дня войны захватчики потеряли около 19 тысяч человек и семь сотен танков. Также наши продолжают уничтожать и другую технику.

Подробности сообщили в Генштабе ВСУ, передает "Телеграф".

Также следует отметить, что все ближе к "круглым" цифрам приближается количество уничтоженных броневиков — их уже 1891, и в целом автомобильной техники — 1361. А вот число ликвидированных цистерн с горючим пока остается неизменным — 76.

Помимо этого ВСУ удалось ликвидировать 333 системы артиллерийского огня и 108 реактивных систем залпового огня.

Ведутся бои и в воздухе: армия рф уже не досчиталась 150 самолетов, 135 вертолетов и 112 оперативно-тактических беспилотников.

Также уничтожено за время полномасштабной войны четыре пусковых установки ОТРК, 25 единиц специальной техники и семь кораблей (катеров) противника.

Напомним, что накануне, 7 апреля, в Кремле наконец-то официально признали, что их армия несет "значительные потери". При этом точно количества погибших или хотя бы раненных солдат и офицеров пресс-секретарь путина Дмитрий Песков не озвучил.

Однако даже за такую мелочь, как намек на понесенный урон российской армией сограждане тут же захейтили политика в соцсетях.