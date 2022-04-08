Война – день 44: россию продолжают изолировать от мира, однако и это не останавливает оккупантов

Оперативно о главном за день

В Украине наступил 44-й день противостояния российскому военному вторжению. Оккупанты продолжают терять свои позиции — из 9 направлений, на которых они наступали, осталось 2,5. Между тем, украинские военные заручаются все большей поддержкой международных партнеров и в отношении вооружения, и в более глобальных вопросах. В частности, США запускает ленд-лиз для Украины, а еще 93 страны поддержали исключение России из Совета ООН по безопасности. Российские власти также "включили заднюю" и сделали заявление о скором завершении вторжения в Украину.

В этой текстовой трансляции "Телеграф" сообщает о важнейших событиях, происходящих в Украине 8 апреля. Более оперативная информация доступна в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Правительство Канады внесло в парламент новый бюджет на 2022-23 годы, в котором предусмотрено финансирование покупки оружия и новые кредиты для Украины в размере 1,5 млрд долларов.

В оккупированном россиянами Мелитополе количество похищенных ими людей превысило 100, сообщил городской голова Иван Федоров.

Российские оккупанты на берегу Каховского водохранилища расстреляли "градами" лодку для эвакуации людей из оккупированной части Херсонской области, в результате чего погибли трое мирных жителей, среди которых — 13-летний ребенок, сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

00:00 Евросоюз увеличит военную помощь Украине на 500 млн. евро.

Спасатели ликвидировали масштабный пожар в торговом центре в Харькове. Площадь пожара составила около 2300 кв.

В результате ракетного удара по Одесчине были повреждены объекты инфраструктуры.

Напомним, что информация за 5 апреля доступна в публикации: "Война — день 41: мир осуждает россия за резню в Буче, но оккупанты продолжают убивать украинцев".

С важнейшими для Украины событиями в стране и мире за 6 апреля можно подробно ознакомиться в нашей статье: "Война — день 42: бои за юг и восток Украины продолжаются, россия бомбит украинские города".

А подробнее узнать о том, что происходило 7 апреля, можно в нашем материале: "Война — день 43: россия продолжает атаковать Украину и убивать украинцев, но терпит потери от ВСУ и получает новые санкции".