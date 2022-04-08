Укр

Зеленский получил от ЕС "опросник" для членства, а на май назначен спецсаммит

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Владимир Зеленский Новость обновлена 08 апреля 2022, 20:50
Владимир Зеленский

Европейские топ-чиновники посетили Украину.

В пятницу, 8 апреля, на 44-й день войны президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, посетившая Киев, передала президенту Украины Владимиру Зеленскому "опросник", который является следующим формальным шагом на пути к вступлению Украины в Евросоюз

Об этом сообщил спикер президента Украины Сергей Никифоров.

Сообщается, что по результатам этого опроса в Евросоюзе будут рассматриваться готовность страны к вступлению. Обычно эта процедура занимает годы, но в ЕС будут стараться сделать это за несколько недель.

Кроме того, на конец мая назначен специальный саммит ЕС, который в пятницу созвал Президент Европейского совета Шарль Мишель. На повестке дня будет стоять украинский вопрос.

"Как обсуждалось в Версале и на последнем Европейском совете, специальный Европейский совет состоится 30 и 31 мая. На повестке дня оборона, энергетика и Украина", — написал Мишель на своей странице в Twitter.

Напомним, 8 апреля ЕС одобрил новый пакет санкций против рф. Эти экономические ограничения напрямую связаны с трагическими обстоятельствами, которые вскрылись на Киевщине после освобождения региона от российских захватчиков.

Теги:
#Украина #Россия #Евросоюз #Владимир Зеленский #Война с Россией
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