Шольц блокирует поставку танков Украине - что узнало Politico

План, предложенный вице-канцлером и министром экономики Робертом Габеком и министром иностранных дел Анналеной Бербок, предусматривает поставки около 100 танков

Канцлер Германии Олаф Шольц, несмотря на давление со стороны партнеров по правящей коалиции, откладывает окончательное решение относительно того, предоставлять ли Украине высококачественные танки для войны против России.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на свои источники.

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План, предложенный вице-канцлером и министром экономики Робертом Габеком и министром иностранных дел Анналеной Бербок, предусматривает поставки около 100 танков.

Изначально принять решение по этому вопросу должны были на этой неделе. Но сейчас все находится в подвешенном состоянии, поскольку канцлер социал-демократов — к разочарованию его партнеров по правительственной коалиции — утверждает, что Германии следует сначала достичь общей позиции с западными союзниками по этому вопросу, прежде чем поставлять такое тяжелое военное оборудование.

"Я считаю, что это именно тот вопрос, где был бы серьезной ошибкой для Германии взять особую роль и особый путь" — сказал Шольц, заявив, что Германия не должна действовать в поставках танков быстрее союзников.

Такие колебания Шольца вызвали негативную реакцию со стороны его партнеров по коалиции, пишет издание.

Председатель комитета Бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер заявил, что Германия должна продемонстрировать лидерство в ЕС и НАТО, а не "прятаться за другими странами".

Глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн тоже призвала Шольца быстрее одобрить поставку танков.

Министры иностранных дел стран НАТО обсуждали военную поддержку Украины в среду и четверг, но не представили никакой конкретики по поставкам танков.

Напомним, ранее The Wall Street Journal узнал, что Олаф Шольц до войны отговаривал Владимира Зеленского от вступления в НАТО.