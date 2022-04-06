Война — день 42: бои за юг и восток Украины продолжаются, россия бомбит украинские города

Оперативно о главном за день.

Уже 42-й день Украина отражает варварское нашествие российской армии. Под напором Вооруженных сил Украины оккупационные войска отступили из ряда областей, оставив после себя разруху и тела убитых украинцев, а также свою брошенную технику и трупы своих солдат, коих уже хватило бы для формирования неслабой армии отдельной страны. При этом продолжаются ожесточенные бои в южных регионах Украины и на Донбассе, куда по оценкам Генштаба ВСУ, как раз и перебрасываются российские войска наносить ракетные удары по городам по всей Украине, включая западные регионы.

В этой текстовой трансляции "Телеграф" сообщает о важнейших событиях, происходящих в Украине 6 апреля. Более оперативная информация доступна в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал очередное ночное видеообращение, в котором:

призвал страны мира ввести против россии санкции, соразмерные тяжести преступлений, совершенных российских военными в Буче и других городах Украины;

сообщил о договоренности с Францией о предоставлении необходимой экспертной поддержки по расследованию преступлений российских оккупантов в Буче и других местах в Украине.

Воздушные силы ВСУ подвели итоги суток 5 апреля, и сообщили, что россияне изменили тактику ведения боевых действий в воздухе: пытаются не входить в зону поражения украинской ПВО и не идут на прямой контакт с истребителями, а наносят ракетные удары с воздуха, в частности из воздушного пространства Беларуси.

"В течение 5 апреля подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил сбиты восемь крылатых ракет", — говорится в сообщении.

Напомним, что информация за 3 апреля доступна в публикации: "Война — день 39: Киевская область освобождена от оккупантов, но россия продолжает наносить ракетные удары".

О том, что происходило в Украине 4 апреля, читайте здесь: "Война — день 40: пока мир в раздумьях над санкциями для Кремля, оккупанты бомбят Тернополь, Одессу и Николаев".

А с важнейшими для Украины событиями в стране и мире 5 апреля можно детально ознакомиться в нашей статье "Война — день 41: мир осуждает россию за резню в Буче, но оккупанты продолжают убивать украинцев".