россии объявили новый бойкот в ООН

46 стран-участниц будет бойкотировать сессию ЮНЕСКО в российском городе Казань

Около 50 стран-членов ЮНЕСКО отказываются участвовать в 45-й сессии Комитета всемирного наследия из-за того, что его возглавляет рф, которая вторглась в Украину и систематически нарушает гуманитарное право в нашей стране.

Об этом сообщает министр культуры Украины Александр Ткаченко.

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Стороны организации, которые были поражены агрессивными действиями россии в Украине, подписали открытое письмо. Проведение заседания было запланировано в российском городе Казань. Сессия посвящена 50-летию принятия Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия.

"российская федерация, которая наносит удары по нашим церквям, музеям, памятникам, театрам в любых обстоятельствах не имеет никакого морального права продолжать называться участником организации, цель которой заниматься культурой. Зато мы с радостью организуем проведение комитета во Львове", — заявил Ткаченко.

Страны-члены ЮНЕСКО, отказавшие участвовать в 45-й сессии Комитета всемирного наследия, пока его возглавляет рф: Афганистан, Албания, Андорра, Австралия, Австрия, Канада, Колумбия, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эквадор, Эстония, Фин Франция, Грузия, Германия, Венгрия, Исландия, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Черногория, Нидерланды, Новая Зеландия, Нигерия, Северная Македония, Норвегия, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея -Китс и Невис, Сан-Марино, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Соединенное Королевство Великой, Британии и Северной Ирландии, Украина, США.

Также 7 апреля Генеральная ассамблея ООН исключила россию из Совета ООН по правам человека. Решение поддержали 93 страны, среди них неожиданно оказались Сербия и Венгрия.