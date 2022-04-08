росії оголосили новий бойкот в ООН

46 країн-учасниць бойкотуватиме сесію ЮНЕСКО в російському місті Казань

Близько 50 країн-членів ЮНЕСКО відмовляються брати участь у 45-й сесії Комітету всесвітньої спадщини через те, що його очолює рф, яка вторглася в Україну і систематично порушує гуманітарне право в нашій країні.

Про це повідомляє міністр культури України Олександр Ткаченко.

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Сторони організації, які були вражені агресивними діями росії в Україні, підписали відкритий лист. Проведення засідання було заплановано у російському місті Казань. Сесія присвячена 50-річчю прийняття Конвенції про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини.

"російська федерація, яка завдає ударів по нашим церквам, музеям, пам’ятникам, театрам за будь-яких обставин не має жодного морального права продовжувати називатися учасником організації, мета якої займатися культурою. Натомість ми з радістю організуємо проведення комітету у Львові", — заявив Ткаченко.

Країни-члени ЮНЕСКО, які відмовили брати участь у 45-й сесії Комітету всесвітньої спадщини, доки його очолює РФ: Афганістан, Албанія, Андорра, Австралія, Австрія, Канада, Колумбія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Еквадор, Естонія, Фін Франція, Грузія, Німеччина, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Чорногорія, Нідерланди, Нова Зеландія, Нігерія, Північна Македонія, Норвегія, Перу, Польща, Португалія, Республіка Корея -Кітс і Невіс, Сан-Марино, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Сполучене Королівство Великої, Британії та Північної, США.

Також 7 квітня Генеральна асамблея ООН виключила росію з Ради ООН з прав людини. Рішення підтримали 93 країни, серед них несподівано опинилися Сербія та Угорщина.