Війна - день 44: росію продовжують ізолювати від світу, однак і це не зупиняє окупантів

Оперативно про головне за день

В Україні настав 44-й день протистояння російському воєнному вторгненню. Окупанти продовжують втрачати свої позиції — з 9 напрямків, на яких вони наступали, залишилося 2,5. Тим часом українські військові заручаються все більшою підтримкою міжнародних партнерів і стосовно озброєння, і у більш глобальних питаннях. Зокрема, США запускає ленд-ліз для України, а ще 93 країни підтримали виключення Росії з Ради ООН з питань безпеки. Російська влада також "увімкнула задню" та зробила заяву про швидке завершення вторгнення в Україну.

У цій текстовій трансляції "Телеграф" повідомляє про найважливіші події, що відбуваються в Україні 8 квітня. Більш оперативна інформація доступна у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

Нагадаємо, що інформація за 5 квітня доступна в публікації: "Війна — день 41: світ засуджує росію за різанину у Бучі, але окупанти продовжують вбивати українців".

З найважливішими для України подіями в країні та світі за 6 квітня можна детально ознайомитись у нашій статті: "Війна — день 42: бої за південь і схід України продовжуються, росія бомбить українські міста".

А докладніше дізнатися про те, що відбувалося 7 квітня, можна в нашому матеріалі: "Війна — день 43: росія продовжує атакувати Україну та вбивати українців, але зазнає втрат від ЗСУ та отримує нові санкції".