Пропагандисти намагаються повести трагедію у Краматорську на українських військових

Матеріали білоруських та окремих російських ЗМІ часів спільних військових навчань Білорусі та Росії "Союзна рішучість-2022" спростовують нинішні заяви бойовиків "ДНР" щодо їхнього озброєння. Так, серед іншого, неправдою є їхнє висловлювання щодо відсутності "Точок-У", з яких міг бути завданий смертельний ракетний удар по Краматорську.

Інформацію повідомляє "Телеграф", посилаючись на "Белту".

Чому росії не виграти війну проти України?

У матеріалі від 15 лютого 2022 року повідомляється, що росіяни та білоруси разом відпрацювали пуски ракет завдяки тактичним комплексам "Точка-У" та "Полонез". З урахуванням того, що військовослужбовці армії Росії зараз відкрито воюють на Донбасі, не прикриваючись бойовиками "ДНР" і "ЛНР", використання подібної техніки цілком можливе.

Схожі новини публікувало ще, як мінімум, одне пропутинське видання — "Російська газета".

При цьому роспропаганда продовжує гнути свою лінію, звинувачуючи в атаці на вокзал Краматорська, звідки евакуювалися мирні жителі українських військовослужбовців. При цьому на повідомлення в донецьких Telegram-каналах про те, що "прильоти" нібито здійснювалися за "підрозділами ЗСУ", ніхто не реагує — їх навпаки активно чистять.

Росія теж намагається " відхреститися " від наявності "Точок-У" на озброєнні біля своєї армії.

Зазначимо, що разом із цим у мережі з’явилося відео запуску двох ракет перед тим, як було здійснено атаку на Краматорськ. Ймовірно, це могли бути саме ті снаряди, які позбавили життя щонайменше чотири десятки мирних громадян. Швидше за все, їх запустили з підконтрольного бойовикам Шахтарська.