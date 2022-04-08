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Удар по вокзалу Краматорська: росіяни підчищають докази своєї провини

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Удар по вокзалу Краматорська: росіяни підчищають докази своєї провини Новина оновлена 08 квітня 2022, 13:00

У мережі розпочалося "чистка" російських телеграм-каналів.

Після того, як окупанти вдарили по залізничному вокзалу в Краматорську, російські ЗМІ почали тиражувати новини, що ракетний удар був завданий нібито українськими військовими, а не армією рф. Однак вони забули, що відразу після удару по Краматорську, в проросійських телеграм-каналах почали хвалитися черговим "подвигом" російської армії. А коли стало відомо про загиблих мирних жителів, ці записи почали швидко "зникати". Але мережа все пам’ятає.

Український журналіст Денис Казанський опублікував у себе в телеграмі скрін посту з телеграм-каналу "Російський тарантас", який веде російський пропагандист Дмитро Стешин, що росіяни "завдали удару по залізничному вокзалу, адже працювали по накопиченню бойовиків ЗСУ".

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Мабуть, росіяни думали, що потрапили по українських військових, проте як тільки стало відомо, що удар прийшовся не по них, а по мирних громадянах, подібні пости відразу стали стиратися і видалятися.

Подібні записи були розміщені і на інших телеграм-каналах
Подібні записи були розміщені і на інших телеграм-каналах
Ще один доказ того, що росіяни все знали та готувалися
Ще один доказ того, що росіяни все знали та готувалися

Як повідомляв "Телеграф", на вокзалі в Краматорську, куди було запущено ракету з касетного російського комплексу "Іскандер ", були тисячі людей, які намагалися евакуюватися з обстрілюваного міста, і російські військові не могли не бачити, що б’ють по людях.

На те, що сталося в Краматорську, вже відреагував президент України Володимир Зеленський, який зазначив, що "це зло" має бути неодмінно покарано. А радник голови Офісу президента Олексій Арестович упевнений, що атака на вокзал у Краматорську була наперед спланованою.

Теги:
#Війна #Краматорськ
Обстріл залізниці в Краматорську
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