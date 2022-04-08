Трагедія у Краматорську: Арестович пояснив, чому удар був спланований

Кров десятків людей — на руках у путінських військовослужбовців

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович упевнений, що атака російських окупантів на вокзал у Краматорську 8 квітня була наперед спланованою операцією. На це вказує ризикованість подібної атаки та дорога ракета, яка використовується для неї.

Про це військовий експерт повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, спланувати атаку, яка дорівнює краматорській, можна було лише за допомогою попередньої дорозвідки. Це можна було провести за допомогою безпілотників та навідників, які працювали безпосередньо на місці трагедії.

До того ж, каже Арестович, прицільні удари посеред міста за допомогою Іскандера дуже складно організувати без початкової допомоги з боку.

Окремо експерт наголошує на цинізмі наших ворогів.

"Вони чудово бачили, що били по цивільних, ранній ранок, що на вокзалі в цей час були тисячі людей, які намагаються евакуюватися, сім’ї, діти, люди похилого віку, — підкреслив Олексій Арестович, далі не стримуючись у висловлюваннях: — З якими бл***ми все-таки нам доводиться воювати".

На трагедію вже відреагував і Володимир Зеленський, назвавши дії росіян "злом, який не має меж".

При цьому російські ЗМІ та багато інших пропагандистських ресурсів вже рознесли новину про удар по вокзалу Краматорська як атаку українських військовослужбовців. Це при тому, що наша влада намагається максимально убезпечити мирних жителів, закликаючи, наскільки можна, евакуюватися з потенційно небезпечних районів — наприклад, Донецької області.