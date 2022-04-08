Зеленський відреагував на трагедію в Краматорську: "Зло, яке не має кордонів" (фото 18+)

Попередньо, під час обстрілу трагічно загинули близько 30 мирних людей

Окупанти вдарили "Точкою-У" по залізничному вокзалу Краматорська, де перебували тисячі мирних українців, очікуючи на евакуацію. Загинули десятки людей, сотня — отримали поранення.

Про це у п'ятницю, 8 квітня, президент України Володимир Зеленський написав на своїй сторінці в соцмережі.

Наразі на місці події працюють представники усіх екстрених служб.

"Російські нелюди не полишають своїх методів. Не маючи сил та сміливості протистояти нам на полі бою, вони цинічно знищують цивільне населення. Це зло, яке не має меж. І якщо воно не буде покаране, то ніколи не зупиниться", — написав глава держави.

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В результаті обстрілу близько 30 осіб загинули

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