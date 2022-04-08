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Зеленський відреагував на трагедію в Краматорську: "Зло, яке не має кордонів" (фото 18+)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Обстріл залізниці в Краматорську Новина оновлена 08 квітня 2022, 12:20
Обстріл залізниці в Краматорську

Попередньо, під час обстрілу трагічно загинули близько 30 мирних людей

Окупанти вдарили "Точкою-У" по залізничному вокзалу Краматорська, де перебували тисячі мирних українців, очікуючи на евакуацію. Загинули десятки людей, сотня — отримали поранення.

Про це у п'ятницю, 8 квітня, президент України Володимир Зеленський написав на своїй сторінці в соцмережі.

Наразі на місці події працюють представники усіх екстрених служб.

"Російські нелюди не полишають своїх методів. Не маючи сил та сміливості протистояти нам на полі бою, вони цинічно знищують цивільне населення. Це зло, яке не має меж. І якщо воно не буде покаране, то ніколи не зупиниться", — написав глава держави.

Увага! Людям, які мають слабкі нерви, краще фото 18+ не дивитися!

В результаті обстрілу близько 30 осіб загинули
В результаті обстрілу близько 30 осіб загинули

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