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"Йоба**й руський мір": українців вразило відео з вокзалу Краматорська після удару

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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На вокзалі в Краматорську всюди тіла та розруха Новина оновлена 08 квітня 2022, 12:08
На вокзалі в Краматорську всюди тіла та розруха

Росіяни бачили, куди стріляють

Усю Україну 8 квітня вразив нелюдський удар "Точкою-У" по вокзалу Краматорська на Донеччині, внаслідок якого загинули десятки людей.

Відео із місця подій демонструє масштаби трагедії.

Внаслідок удару загинуло щонайменше 30 людей, ще близько сотні постраждали.

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Все це були мирні люди, які просто намагалися виїхати з гарячої точки в безпечніше місце.

Крім того, примітно, що росіяни написали на "Точці-У" фразу "За дітей" і вже цинічно звинувачують Україну в обстрілі своїх же людей.

"Точка-У" на вокзалі у Краматорську
"Точка-У" на вокзалі у Краматорську

"Це просто нелюди, підонки, вбивці", "Все нишком", "Вбивці", "Є межа їхньої підлості?", "Горіти в пеклі вбивцям", "Живодери", "Які нелюди", — серед іншого, пишуть у мережі .

Як повідомляв "Телеграф", на вокзалі були тисячі людей, які намагалися евакуюватися з обстрілюваного міста, і російські військові не могли не бачити, що б’ють по людях.

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#Краматорськ
Обстріл залізничного вокзалу Краматорська
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