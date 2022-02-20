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Росія та Білорусь продовжують навчання на кордоні з Україною: подробиці

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Військовослужбовці продовжать тренуватись, у т.ч. і поряд з Україною Новина оновлена 20 лютого 2022, 12:54
Військовослужбовці продовжать тренуватись, у т.ч. і поряд з Україною

Однією з причин такого кроку назвали "накачування зброєю сусідніх країн"

Російський лідер Володимир Путін та невизнаний світом президент Білорусі Олександр Лукашенко погодилися продовжити військові навчання "Союзна рішучість-2022", які мали закінчитися 20 лютого.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони РБ.

За словами голови відомства Віктора Хрєнова, таке рішення ухвалили, зокрема, через загострення ситуації на Донбасі. Нібито ця ситуація прямо впливає на питання безпеки Білорусі та РФ, але не всі виклики військовослужбовцями були відпрацьовані.

Також російські та білоруські чиновники заявляють, що біля кордонів їхніх держав "наростає військова активність". Ще однією причиною продовження "СР-2022" називають "накачування зброєю" деяких сусідніх країн, явно натякаючи на Україну. Не обійшлося і без згадки про НАТО, яка нібито хоче "освоїти" у військовому плані українську територію.

"Кратно зросла чисельність проведених поблизу кордонів Союзної держави незрозумілих для нас навчань і операцій, — зазначив Віктор Хрєнов. — Очевидна і їхня спрямованість проти Росії та Республіки Білорусь".

Підсумовуючи свою промову, глава білоруського Міноборони наголосив, що у Європі наразі сильно "пахне порохом".

Нової дати завершення навчання "Союзна рішучість-2022" офіційно не оголошували.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував карту російсько-білоруських навчань та розповідав, наскільки близько до України вони проходять. Слід наголосити, що одна з баз військовослужбовців знаходиться за 50 кілометрів від кордонів із нашими західними областями.

Проте навчання проходять не настільки гладко і спокійно, як про це звітують у Москві та Мінську. Серед найгучніших казусів — військовослужбовці, які перестаралися з самогоном і практично замерзли насмерть, не в змозі дійти військової частини.

Теги:
#Росія #Білорусь #Навчання #Володимир Путін #Олександр Лукашенко
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