Російські солдати в Білорусі мало не загинули через самогон

Навчання Білорусі та Росії порівнюють із монголо-татарською навалою.

У ході військових навчань Білорусі та Росії вже було помічено надзвичайні ситуації з летальним результатом, проте цього разу російські військові перевершили самі себе, мало не померши прямо біля військової частини.

Як повідомило білоруське видання "Хартія 97%", у селі Храпкове біля Гомеля виявили замерзлих п’яних російських солдатів. Попередньо вдалося встановити, що вони напилися самогону і заснули за розташуванням військової частини. ЗМІ повідомило, що військові РФ померли від переохолодження, після чого начальника частини змінили, розпочали внутрішню перевірку, а про подію вирішили замовчувати.

Водночас "Білоруська правда" з цього приводу повідомила, що російські солдати перемерзли, але начебто залишилися живими. Хоча про стан їхнього здоров’я нічого невідомо. Уточнюється лише те, що зовнішність у постраждалих "азійська".

Проте, видання розкритикувало спільні військові навчання Білорусі та Росії. За їхньою інформацією, через це погіршилася епідемічна ситуація, зокрема, хворих на COVID-19 серед військових двох країн, і серед мирних жителів стало значно більше. Також солдати часто зловживають алкоголем, який беруть у тих же місцевих. Пияцтво та агресивність серед військовослужбовців — часте явище, через що люди в селі Храпкове, де розташована частина, намагаються рідше виходити з дому.

Постраждала від цих навчань й інфраструктура регіону – гусенична бронетехніка розбила дороги, ліси та парки вирубали на дрова, а в області все частіше стали говорити про те, що солдати торгують зброєю, амуніцією та паливом або просто вимінюють їх на цигарки та випивку.

І якщо місцеві порівняли вчення РФ та Білорусі з монголо-татарською навалою, то реакція українських громадян була дещо іншою.

Користувачі мережі новини про замерзлих російських п’яних солдатів не здивувалися, а навіть трохи зраділи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що спільні навчання Білорусі та Росії "Союзна рішучість-2022" розпочалися 2 лютого на п’яти полігонах РБ. У Європарламенті присутність російських військ у країні назвали "загрозою для всієї Європи".