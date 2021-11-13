Російські десантники загинули у Білорусі: момент зіткнення у повітрі потрапив на відео
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Трагедія сталася у Гродненській області.
Два російські десантники загинули під час парашутного стрибка в Білорусі. Повідомляється, що висадку військ репетирували біля місця, де мігранти прорвали кордон Білорусі та Польщі. Два парашутисти зіткнулися в повітрі, обидва загинули.
Про це повідомляє BYPOL.
Зазначається, що один із загиблих був солдатом термінової служби, другий — офіцером. Момент їхнього зіткнення в повітрі зняли на відео. У Міноборони РФ повідомляють, що їхні "куполи" склалися.
Відпрацювання десантування було в Гродненській області, попередньо на Гозькому полігоні неподалік пункту пропуску "Брузги", де був прорив.
Згідно з планами навчань, близько 250 десантників мали десантуватися парашутним способом і відпрацювати разом із білоруськими військами сценарій захоплення об’єктів та знищення противника.
Раніше "Телеграф" писав, що в Росії в Сибіру сталася авіакатастрофа — розбився білоруський транспортний літак, який перевозив господарські товари. Серед тих, хто загинув внаслідок катастрофи, були українці – один із них був другим пілотом.
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