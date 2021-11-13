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Російські десантники загинули у Білорусі: момент зіткнення у повітрі потрапив на відео

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Парашутисти
Парашутисти

Трагедія сталася у Гродненській області.

Два російські десантники загинули під час парашутного стрибка в Білорусі. Повідомляється, що висадку військ репетирували біля місця, де мігранти прорвали кордон Білорусі та Польщі. Два парашутисти зіткнулися в повітрі, обидва загинули.

Про це повідомляє BYPOL.

Зазначається, що один із загиблих був солдатом термінової служби, другий — офіцером. Момент їхнього зіткнення в повітрі зняли на відео. У Міноборони РФ повідомляють, що їхні "куполи" склалися.

Відпрацювання десантування було в Гродненській області, попередньо на Гозькому полігоні неподалік пункту пропуску "Брузги", де був прорив.

Згідно з планами навчань, близько 250 десантників мали десантуватися парашутним способом і відпрацювати разом із білоруськими військами сценарій захоплення об’єктів та знищення противника.

Раніше "Телеграф" писав, що в Росії в Сибіру сталася авіакатастрофа — розбився білоруський транспортний літак, який перевозив господарські товари. Серед тих, хто загинув внаслідок катастрофи, були українці – один із них був другим пілотом.

Теги:
#Білорусь #Парашут #Російські десантники
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